القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 3 مسيرات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن

اعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث العسكري باسم حركة انصار الله في اليمن العميد يحيى سريع إن الحركة استهدفت "السفينة‭‭ ‬‬تشاريساليس" مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة، وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.