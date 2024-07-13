شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة روسية أثناء رحلة تجريبية والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة روسية

الدمام - شريف احمد - لقي جميع أفراد الطاقم الثلاثة حتفهم بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "سوخوي سوبرجيت" خلال رحلة تجريبية بعد أعمال الصيانة وذلك بالقرب من موسكو اليوم الجمعة، وفقا لسلطات الدفاع المدني الروسية.وأقلعت الطائرة من مطار جوكوفكا خارج العاصمة في رحلة تجريبية وتحطمت بالقرب من بلدة كولومنا، نحو 80 كيلومترا جنوب شرق موسكو.وقالت السلطات إنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن الطائرة تابعة لشركة الغاز المملوكة للدولة "غازبروم". وتم إجراء الرحلة التجريبية بعد عملية صيانة مقررة.ولم يجر الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل حول أسباب الحادث.