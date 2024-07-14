شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. ماذا حدث لدونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه من بندقية قناص؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح للرئاسة الأمريكية خلال هذه الدورة، عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لإطلاق نار.

وأوضحت في بيان أن دونالد ترمب بخير ويجري فحوصات طبية في منشأة طبية محلية. الحالة الصحية لترامب بعد إطلاق النار عليه وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعرض لإطلاق نار خلال كلمة له في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ورحل بدماء على أذنه، فيما أُشير إلى وجود قناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها الرئيس السابق والمرشح للرئاسة.