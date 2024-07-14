الأمين العام للأمم المتحدة بجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جدد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية, وإنهاء الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام “يشعر بالصدمة والحزن إزاء وقوع خسارة في الأرواح بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت منطقة مواصي خان يونس”, جنوبي قطاع غزة, والتي خلفت 90 شهيدا و300 مصاب.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام يشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الاحترازية أثناء الهجمات، ويجدد التأكيد على ضرورة إنهاء هذه الحرب.

وشدد المتحدث على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن كل الرهائن بشكل فوري وبدون شروط. بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس إن المنظمة وشركاءها يستجيبون للإصابات الناجمة عن سلسلة القصف الجوي على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى مقتل 78 شخصًا وإصابة 294 بجراح وفقدان أثر الكثيرين تحت الأنقاض.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن 134 مصابًا بجراح بالغة أدخلوا إلى مجمع ناصر الطبي الذي يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب تدفق الجرحى، مؤكدًا أن موظفي منظمة الصحة العالمية موجودون بالمستشفى إلى جانب فريقي طوارئ طبيين لمعالجة المصابين.

وقال المدير العام للمنظمة إن بعض الجرحى نُقلوا إلى مستشفى ميداني في دير البلح حيث أوفدت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات العاجلة لمئة وعشرين مريضا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط