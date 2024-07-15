الجيش الأميركي: دمرنا مسيرتين وزورقًا للحوثيين في اليمن والبحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان، "أننا دمرنا مسيرة وزورقًا للحوثيين في البحر الأحمر".
وأشارت إلى "أننا نجحنا في تدمير مسيرة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله العميد يحيى سريع، أنه "نتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجزرةِ المواصي في خانيونس التي ارتكبَها العدوُّ الإسرائيلي، نفذت القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (MSC UNIFIC) الإسرائيلية في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ".
وأضاف "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ العسكريةِ للعدوِّ الاسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ (إيلات) جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ من المسيراتِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله".
وأشار إلى أنَّ "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعون الله تعالى لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".
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