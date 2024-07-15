في صحف اليوم: مبادرة نواب قوى المعارضة الرئاسية مستمرة والجولة على الكتل النيابية متواصلة

اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى ان "لاستحقاق الرئاسي، وعلى رغم من صعوبة، إن لم يكن استحالة، نجاح مبادرة "نواب قوى المعارضة" الرئاسية في ظل الاختلاف الجذري حول شكليات الدعوة الى جلسة التشاور وآلياتها ومن يرأسها وسوى ذلك من امور إجرائية تفصيلية، يستأنف وفد نواب المعارضة اليوم لقاءاته مع الكتل النيابية لطرح هذه المبادرة ذات الاقتراحين، حول التشاور لإنتخاب رئيس للجمهورية. وسيلتقي اليوم كتلة "الوفاق الوطني"، وغداً "التكتل الوطني المستقل" وكتلة "نواب الارمن" وكتلة نواب صيدا ـ جزين ونواباً تغييريين ومستقلين، على ان يلتقي الجمعة كتلتي"التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، بعدما كان قد صُرف النظرعن لقائهما".

في هذا السياق، كشف احد اعضاء لجنة متابعة المبادرة لـ"الجمهورية"، انّ "هذه المبادرة مستمرة، وانّ الجولة على الكتل النيابية متواصلة كما بالنسبة إلى اللقاءات المقرّرة مع ممثلي كتلتي نواب "الثنائي الشيعي". وأضاف: "نحن لم نكن ننتظر ولو للحظة واحدة موافقة "الثنائي الشيعي"، لأنّه وفي حال كان هناك مثل هذا الاحتمال لما وصلنا إلى هذا الدرك، ولما كانت مثيلات لمبادرتنا هذه، ولما جهد أعضاء اللجنة الخماسية في هذا الإتجاه. ولذلك فإنّ اي مبادرة تحاكي ترجمة للمواد الدستورية باتت حاجة ماسّة نحتاجه اليوم قبل الغد، لأنّ كل ما يجري اليوم بما فيها الدعوة الى الحوار للتوافق على رئيس تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور. ولو تصورنا للحظة انّ مثل هذه الخطوة واردة لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه المبادرة، ولكنا التزمنا بالدستور وانتخبنا رئيساً للجمهورية منذ الجلسات الاولى للمجلس النيابي بصفته هيئة ناخبة قبل القيام بأي عمل آخر".