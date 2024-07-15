دون راحة.. شيخ الأزهر يعود من رحلة خارجية ويمارس مهام عمله بمكتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح الاثنين، إلى القاهرة بعد رحلة في شرق آسيا شملت "تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا"، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، إن فضيلة الإمام الأكبر عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد زيارة أكثر من ناجحة إلى ماليزيا وتايلند وأندونسيا، ليباشر أعماله من مكتبه، دون أن يستريح بعد هذه الجولة الشاقة.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الجمعة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ورحب بن زايد خلال اللقاء بالدكتور أحمد الطيب متمنياً له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى بلده الثاني دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأزهر الشريف لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم وذلك انطلاقا من مبادئ وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية خلال شهر فبراير عام 2019 في أبوظبي.