الحزب الجمهوري يختار ترامب رسميا مرشحا للرئاسة

اختار الحزب الجمهوري الأميركي رسميا دونالد ترامب مرشحا للرئاسة في مواجهة الرئيس جو بايدن الساعي لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني. وحصد الرئيس السابق أصوات غالبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب، في تصويت لا يزال جاريا، علما بأنه من المفترض أن يقبل هذا الترشيح رسميا الخميس.

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