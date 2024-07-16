اشارت قناة "الحرة" الى اعتقال 3 إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين بشبهة الاتصال مع المخابرات الإيرانية. ولفتت الى انه تم تقديم لائحة اتهام بحق أحد المعتقلين في المحكمة المركزية في القدس.

كانت هذه تفاصيل خبر الحرة: اعتقال 3 إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين بشبهة الاتصال مع المخابرات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.