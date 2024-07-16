شيخ العقل أجرى اتصالاً بوزير التربية لمعالجة ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خلال لقائه وفد لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، جاء ليطلعه في دار الطائفة في بيروت على أوضاع المتعاقدين في الجامعة وخصوصاً ملف التفرّغ.

وأكد الحلبي أنه "مهتم بإدراج الملف ضمن بنود اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن"، وقد أبدى شيخ العقل اهتماماً بهذا الملف لجهة إقراره ووضعه موضع التنفيذ. و

كما استقبل الشيخ أبي المنى وفداً من "جمعية LDC" لاطلاعه على المؤتمر الذي ستقيمه الجمعية من 30 تموز ولغاية 1آب ويتخلّله محاضرات دينية واجتماعية ونفسية وصحية.

وعقد شيخ العقل اجتماعاً مع اللجنة القانونية في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي نشأت هلال والأعضاء، للبحث بمواضيع ذات الصلة.

وكان شيخ العقل قد استقبل في دارته في شانيه وفداً من مشايخ آل أبي فرج من الشويفات، لاطلاعه على "الترميم الحاصل في مجلس آل أبي فرج".

كذلك استقبل القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، بحضور الشيخين حمزة كوكاش وراجح عبد الخالق ورئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى، ووفد من مشايخ عماطور، لدعوته لزيارة المجلس الجديد في البلدة.