الشرطة الإسرائيلية: إطلاق النار على فلسطيني حاول طعن أحد الجنود في البيرة

اعلنت الشرطة الاسرائيلية إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما اليوم الثلاثاء بعدما حاول طعن أحد أفراد قوة كانت تقوم بمداهمة في بلدة البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة مسؤوليتها عن الواقعة بعد.
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