أفادت معلومات أن السيّدة ل. ف. البالغة من العمر 81 عاماً، سقطت من شرفة منزلها من الطابق الرابع، في منطقة عين الرمانة.
وفي التفاصيل, أن “ف. التي تقطن في بناية محمصة صنين, كانت تقف علىى شرفة منرلها سقطت فجأة من دون معرفة الأسباب وما إذا كانت تعاني من دوّار أو عارض صحي أدى إلى عدم توازنها أو جراء زلّة قدم أدّت لسقوطها عن الشرفة”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سيدة بالغة من العمر 81 عاماً اثر سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الرابع في منطقة عين الرمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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