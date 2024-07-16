شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخب نواب أوروبا في ستراسبورج، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لفترة جديدة، حيث فازت بتأييد 562 نائبا.

وجرى التصويت على إعادة انتخاب ميتسولا لفترة جديدة مدتها عامان ونصف العام في أولى جلسات البرلمان الأوروبي من الفترة الجديدة في مقره بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

وكان من المتوقع أن تحظى ميتسولا، من مالطا، والتي تنتمي لحزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، بدعم النواب للفوز بولاية أخرى، بعدما فاز حزب الشعب الأوروبي بـ 188 مقعدا في الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو الماضي.



ثالث أمرأة في المنصب



وتعد ميتسولا ثالث امرأة تتولى هذا المنصب، بعد الفرنسية نيكول فونتين، والناجية من المحرقة سيمون فيل.

وتم انتخاب ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لأول مرة في 18 يناير 2022 خلفا للإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي خلال فترة ولايته.

وميتسولا هي عضو في البرلمان منذ عام .2013 وحصلت منافستها إيرين مونتيرو، التي رشحتها مجموعة اليسار البرلمانية، على 61 صوتًا فقط.