إدانة السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز بالفساد خلال محاكمته في نيويورك

دانت هيئة محلفين أميركية في نيويورك السناتور الأميركي البارز روبرت مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله.

واتُهم السناتور الديموقراطي البالغ 70 عامًا عن ولاية نيوجيرزي بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر، وسيُصدر الحكم بحقه في موعد لاحق.

بدوره، أشار زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إلى أنّ "في ضوء الحكم بالإدانة، يتعين على السيناتور مينينديز الآن أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه، ومجلس الشيوخ، وبلدنا، ويقدم استقالته".

يذكر أن مينينديز استقال من منصبه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد اتهامه في أيلول من العام 2023، ولكنه يسعى إلى إعادة انتخابه في نيوجيرسي كمستقل.