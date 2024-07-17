إنقاذ 9 من أفراد طاقم ناقلة النفط التي انقلبت قبالة سواحل عُمان

أعلنت البحرية الهندية، في بيان، أنّها أنقذت تسعة من أصل 16 من أفراد طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سواحل سلطنة عمان في مطلع الأسبوع، وهم ثمانية هنود وسريلانكي واحد.
بدوره، أكّد مركز الأمن البحري العماني، العثور على 9 من أفراد طاقم ناقلة النفط "بريستيج فالكون" أحياء، مشددًا على أنّ جهود الإنقاذ مستمرة.
والاثنين أعلنت سلطات عمان عن انقلاب ناقلة النفط التي ترفع علم جزر القمر بمنطقة مطلة على بحر العرب، وذلك على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم.
ولم يكشف المركز أي تفاصيل أخرى عن الحادث أو السبب وراءه.
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