حريق يلتهم محصول 11 فدان بصل في الدقهلية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

التهم حريق هائل، كمية كبيرة من محصول البصل داخل قطعة أرض بمنطقة السنباري بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بعد قيام أصحابه بتخزينه داخل تلك الأرض خاصتهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد جمال الدين السيد محمود، مأمور مركز شرطة بني عبيد، من الأهالي بنشوب حريق في مكان لتخزين البصل، واحتراق الكميات بداخله بالكامل، والزحف على آخر مجاور.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بأكثر من 6 سيارات إطفاء، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد، بقيادة الراد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الحريق أتى على كميات من محصول 11 فدان بصل خاصة بعدد من الأشخاص قاموا بتخزينها.

جرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وبمعاونة الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.