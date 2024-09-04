"لأنه تحدث الكردية".. مقتل رجل أعمال في تركيا على يد 12 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

تعرض رجل أعمال كردي يُدعى حكيم لقمان، إلى حادث طعن في تركيا، بينما كان في جولة تجارية في منطقة أكساراي بإسطنبول.

ولقى الرجل البالغ من العمر 45 عامًا وينحدر من إقليم كردستان، حتفه قبيل وصوله إلى المستشفى.

وقالت عائلة المجني عليه، إنه حجز غرفة في أحد الفنادق لمدة 3 أيام، وبينما كان مغادرًا ويجري مكالمة هاتفية مع أحد أقربائه سمعه مجموعة من الأتراك يصل عددهم إلى حوالي 12 شخصًا وهو يتحدث الكردية.

واتهمت عائلة لقمان، المجموعة أنهم قرروا قتله بعدما سمعوه وهو يتحدث الكردية.

من جهته نفى مركز مكافحة الأخبار المضللة التابع لدائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، أن يكون سبب مقتل حكيم لقمان هو حديثه باللغة الكردية.