مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

تظاهر الآلاف في عدد من المدن وسط إسرائيل من بينها تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

وأغلق المتظاهرون طريق بيغن في تل أبيب، كما رددوا هتافات من بينها “من تخلى عن الأسرى عليه أن يعيدهم”، و”نتانياهو تخلى عنهم ولم يعدهم.. نتانياهو تخلى عنهم وهو غير مؤهل للحكم”، و”نريدهم أحياء وليس في توابيت”، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وخلال المظاهرة قال إيلي إلباغ، والد “ليري” المحتجزة في غزة: “أريد أن أتحدث إلى مواطني دولة إسرائيل وأخبرهم أن محور فيلادلفيا هو أكبر خدعة على الإطلاق، حيث يبلغ طوله 14 كم”.

وأضاف وسط صيحات الاستهجان ضد نتانياهو من قبل المتظاهرين: “ولكن ما الذي لا يقوله لنا رئيس الوزراء؟ لدينا محور حزب الله (في إشارة للحدود مع لبنان)، وهو أخطر بكثير من خدعة الـ14 كم”.

وتابع “إلباغ” بقوله: “يعتقد نتنياهو أن دولة إسرائيل هي أمة من البلهاء محور وزير الأمني القومي المتطرف إيتمار بن غفير- وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو أخطر محور شر بالنسبة لشعب إسرائيل”.

ومضى بقوله: ” نتنياهو لا تستطيع السيطرة على شخصين بن غفير وسموتريتش، هل ستسيطر على 14 كم”، في إشارة إلى مماطلة نتانياهو في التوصل إلى صفقة مع حماس خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي. ولاحقا، اندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في طريق بيغن بتل أبيب، واعتقلت الشرطة عددا منهم، وفق الصحيفة العبرية.

كما جرت مظاهرة كبيرة أخرى في رحوفوت قرب تل أبيب، بالقرب من معهد “وايزمان” للعلوم، وشارك فيها نحو ألف شخص لدعم عائلة الجندي الأسير بغزة نمرود كوهين حيث طالبوا بإعادته.

وتجمع المتظاهرون أيضا عند تقاطع مدينة رعنانا على شارع رقم 4، وتوقف بعض السائقين لإظهار تضامنهم، وفق المصدر ذاته.