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عضو بارز بالشيوخ الامريكي يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

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ياسر رشاد - القاهرة - دعا شيرود براون، السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

وفى وقت سابق، أعربت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، اليوم السبت، عن دعمها لعملية انتخابات مفتوحة لاختيار مرشح للحزب الديمقراطي، حال انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وشددت "بيلوسي"، على الحاجة إلى عملية مفتوحة لاختيار المرشح القادم للحزب إذا تنحى "بايدن"، في محاولة لتجنب ظهور تتويج لكامالا هاريس، بحسب الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيعود إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة مواجهة منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، "أتطلع إلى العودة إلى مسار الحملة الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تشكله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب، مع الدفاع عن سجلي الخاص والرؤية التي لدي لأمريكا رؤية ننقذ فيها ديمقراطيتنا ونحمي حقوقنا وحرياتنا ونخلق الفرص للجميع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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