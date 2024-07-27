شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 27 ألف شخص مع اجتياح العاصفة "جايمي" شمال شرق الصين والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الصينية أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق الصين وأمرت مئات المصانع بتعليق الإنتاج بسبب العاصفة جايمي التي أدت لهطول أمطار غزيرة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.وذكرت وكالة "شينخوا" أن مئات من شركات الصناعات الكيميائية والتعدين في مختلف أنحاء الإقليم علقت عملياتها وتم نقل السكان القريبين لتجنب مخاطر الفيضانات.وبينت أن العاصفة أثرت على نحو 630 ألف شخص في إقليم فوجيان الصيني، حيث تم إجلاء ما يقرب من نصفهم.واجتاحت العاصفة جايمي بلدات في إقليم فوجيان الساحلي في الصين، أمس الجمعة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية في الوقت الذي بدأت فيه أقوى عاصفة تضرب البلاد هذا العام رحلتها التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق من الساحل الجنوبي الشرقي إلى المناطق الداخلية المكتظة بالسكان.وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في 40 خزانًا في أنحاء إقليم لياونينغ، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة من وقت مبكر غدًا الأحد وحتى الثلاثاء.