أمن الجليل الأعلى الإسرائيلي يطالب المستوطنين بالبقاء في مناطق آمنة

ياسر رشاد - القاهرة - نشر مجلس أمن الجليل الأعلى الإسرائيلي، إرشادات جديدة للمستوطنين في "كيبوتسات" والمهجرين "وكيبوتز" و "شامينيا" ، يطالبهم بمنع الحركة بين المستوطنات والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وذلك حسب وسائل عبرية .

وتتوقع إسرائيل ضربة إيرانية، ويستعد جيش الاحتلال منذ أيام للرد الإيراني بعد اغتيل اسماعيل هنية.

تحركات أمريكا في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل من إيران

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أمريكية اليوم السبت، أن هذه التحركات تأتي بعد أن تعهد المرشد الأعلى لـ إيران آية الله علي خامنئي وزعيم حزب الله حسن نصر الله بالرد بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية وقائد حزب الله الكبير فؤاد شكر هذا الأسبوع.

أضافت التقارير أن هنية اغتيل في هجوم وقح على مسكن في إيران تم تأمينه من قبل الحرس الثوري الإسلامي في البلاد. لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها، لكن المسؤولين الأميركيين اعترفوا سراً بأنها كانت وراء القتل، وقال مسؤولون إن واشنطن لم تكن على علم بالعملية مسبقًا ولم يكن لها دور فيها.

قُتل شكر في غارة جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت ردًا على هجوم في نهاية الأسبوع الماضي في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل والذي أسفر عن مقتل العديد من الأطفال أثناء لعبهم في ملعب لكرة القدم.

لقد جعلت الأحداث المنطقة أقرب إلى صراع كامل ربما أكثر من أي وقت مضى منذ بدأت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس قبل 10 أشهر.

لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن الكثير حول كيفية استعدادهم لاحتمال وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض قال مساء الخميس إن الرئيس بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد التزامه بأمن إسرائيل "ضد جميع التهديدات من إيران.