الجيش الإسرائيلي يعلن تأهبه للحرب براً وبحراً و جواً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الأحد، أن الجيش مستعد دفاعيًا في البر والجو والبحر”.

إسرائيل تعلن إستعدادها للحرب

وأشار متحدث الجيش الإسرائيلي، إلى أنه “تم تحضير خططا واسعة للتنفيذ في لبنان ضد حزب الله”.

وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي :“لا يوجد أي تغيير في إرشادات الجبهة الداخلية حتى الآن، ونحن في جاهزية عالية جداً على كل الجبهات”.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت برد قوي في حال تعرض إسرائيل لأي هجوم من إيران أو من حزب الله.

وقال غالانتوزير الدفاع الإسرائيلي أثناء زيارته لوحدة تكنولوجيا الأرض المسؤولة عن الرد التكنولوجي العملياتي للقوات الميدانية إنه “إذا تجرأ العدو على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظاً”.

وشدد غالانت على أهمية تشكيل وتوفير الرد العملياتي للقوات الموجودة في الميدان كمحاولة لتمكين استمرار القتال، وأصر على أهمية الاستعداد للانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم قائلا: “نحن مستعدون للتحرك بسرعة لهجوم أو رد”.

وقال غالانت: “لقد قمت اليوم بفحص انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في الدفاع والهجوم. نحن مستعدون بقوة دفاعياً، على الأرض وفي الجو. وسنأخذ الثمن من العدو، كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. وقال وزير الدفاع: “إذا تجرأ على مهاجمتنا فسوف يدفع ثمناً باهظا”.

يذكر أن كد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترد على أعدائها "الضربة بضربتين"، وذلك في خضم توتر وتوقع لهجوم إيراني ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران قبل أيام.

وقال نتنياهو خلال كلمة له الأحد: "سنرد على أعدائنا الضربة بضربتين"، مشيرا إلى "خطوط إسرائيل الحمراء معروفة، وسنرد على كل محاولة لانتهاكها.

حذر نتنياهو من أن "يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبا فيه".

ومن جهة أخرى، أكد نتنياهو على أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة. وتعهد بملاحقة قادة حماس "فوق الأرض وتحتها".

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن إسرائيل تخوض "حربا متعددة الساحات ضد (محور الشر الإيراني)"، حسب وصفه.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "ضربت كل أذرعته بقوة. ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم".

وقال نتنياهو "أكرر لأعدائنا: سنرد وسنفرض ثمنا باهظا لأي عمل عدواني ضدنا، من أي جهة"

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالردّ على اغتيال إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت قبل أيام.