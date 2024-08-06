شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تناشد جميع الأطراف لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى بذل كل الجهود لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

وأعرب تورك، عن قلقه من الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط. صراع الشرق الأوسط وقال تورك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت "أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيرًا للغاية".

وأضاف "يجب بذل كل جهد، وأعني كل شيء ممكن، لتجنب تفاقم هذا الوضع إلى الهاوية التي لن تؤدي إلا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين". حماية المدنيين وشدد تورك على وجوب أن تكون حقوق الإنسان، وأولا وقبل كل شيء حماية المدنيين، على رأس الأولويات.

وتابع: "لقد تحمل المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، خلال الأشهر العشرة الماضية ألما ومعاناة لا يطاقان نتيجة للقنابل والأسلحة".

