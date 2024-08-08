هيئة الاستيطان الفلسطينية: الاحتلال يعتزم تنفيذ 54 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت هيئة مقاومة الاستيطان الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أنهت 54 مخططاً استيطانياً هيكلياً لصالح مستوطنات الضفة الغربية والقدس، حيث تم المصادقة على 20 مخططاً منها، 1 في القدس و 19 في مستوطنات الضفة الغربية.

وحذرت الهيئة من الأثر الجيوسياسي الكبير لهذه المخططات، مشيرة إلى شرعنة الاحتلال لثلاث بؤر استيطانية جديدة في الأغوار وأريحا والخليل؛ بهدف تحويلها إلى مستوطنات معترف بها، تحظى بكامل الامتيازات الاستعمارية، بالإضافة إلى 11 بؤرة أخرى بدأت إجراءات شرعنتها منذ مطلع العام.

وبيّنت الهيئة الفلسطينية، أن الاحتلال استولى الشهر الماضي على نحو خمسة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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