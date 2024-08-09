أوستن أطلع غالانت على تعديلات وضع القوات الأميركية: للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أشار السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​ تحدّث مع وزير الدّفاع ال​إسرائيل​ي ​يوآف غالانت​، لتقديم تحديثات بشأن التّدابير الرّامية إلى تعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة، لحماية القوّات الأميركيّة والدّفاع عن إسرائيل، وردع العدوان من قبل إيران و"حزب الله" والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأوضح في بيان، أنّ "من بين تحرّكات القوّات الأخرى، ناقش الوزيران نشر أصول دفاع صاروخيّة باليستيّة إضافيّة، ووصول طائرات "F-22 رابتورز" الأميركيّة إلى المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "أوستن أوضح أنّ على الرّغم من أنّ الحرب ليست حتميّة، وأنّ وقف التّصعيد هو مسار العمل المفضّل، إلّا أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستدافع عن إسرائيل إذا تعرّضت لهجوم".

وشدّد أوستن على "أهميّة التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار في ​غزة​، يؤدّي إلى إطلاق سراح الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانيّة للمدنيّين في غزة".

على صعيد متّصل، لفت أوستن في تصريح، إلى "أنّني اتصلت بوزير الدفاع الإسرائيلي لإطلاعه على تعديلات وضع القوات الأميركيّة، وتعزيز دعمي القوي للدّفاع عن إسرائيل".

وركّز على أنّ "طائرات "F-22 رابتورز" الأميركية الّتي وصلت إلى المنطقة اليوم، تمثّل واحدة من الجهود العديدة لردع العدوان والدّفاع عن إسرائيل وحماية القوّات الأميركيّة في المنطقة"، ميضفًا: "شدّدت أيضًا على أهميّة التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار في غزة، يؤدّي إلى إطلاق سراح الأسرى".