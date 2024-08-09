الجيش الإسرائيلي: هاجمنا ليلًا مقر قيادة لـ"حزب الله" في حناوية وبنية تحتية في عيتا الشعب

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة هاجمت اللّيلة الماضية مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة حناوية، وبنية تحتيّة في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان".
وادّعى في تصريح، أنّ "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطّائرات منصّة إطلاق استخدمها "حزب الله" في منطقة عيتا الشعب، حيث أُطلقت منها قذائف صاروخيّة يوم أمس الخميس نحو منطقة بيرنيت في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات".
من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء "ناحال" بجروح خطرة، خلال معارك وقعت أمس في جنوب قطاع غزة.
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