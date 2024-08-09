رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة مقرّرة إلى آسيا الوسطى بعد تحذير من احتمال وقوع زلزال قوي

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه ألغى رحلة كانت مقررة إلى آسيا الوسطى بعدما حذّر علماء زلازل من احتمال وقوع "زلزال ضخم" في البلاد.

واكد كيشيدا في حديث لصحافيين "بصفتي رئيس وزراء يتحمل أعلى مسؤولية في إدارة الأزمات، قررت البقاء في اليابان لمدة أسبوع على الأقل".

وفي وقت سابق، حذّر خبراء يابانيون من احتمال وقوع زلزال قوي بعد الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان الخميس بقوة 7,1 درجات وأدى إلى إصابة ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد".

وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير مماثل منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع في العام 2011.