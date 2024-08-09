محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة موقتة في بنغلادش

أدى محمد يونس اليمين الدستورية لقيادة الحكومة الموقتة في بنغلادش بصفته مستشارا رئيسيا لها، بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. واكد يونس خلال مراسم أداء اليمين "سأحافظ على الدستور وأدعمه وأحميه"، مضيفا أنه سيؤدي واجباته "بصدق". وأدى يونس اليمين في القصر الرئاسي في دكا أمام زعماء سياسيين وقادة المجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين. كما أدى اليمين أكثر من اثني عشر عضوا من حكومته يحملون لقب مستشارين وليس وزراء.

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