الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية هجومية في خان يونس بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن "قوات الجيش الاسرائيلي من الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة نظرًا لورود معلومات استخبارية عن وجود مسلحين وبنى عسكرية في المنطقة"، مشيرا الى انه "خلال الهجوم تحارب القوات الاسرائيلية فوق وتحت الأرض بتزامن إلى جانب تطهير المنطقة من المسلحين والعثور على وسائل قتالية وبنى عسكرية وتدميرها".
وكشف أنه "مع بداية دخول القوات إلى المنطقة شنت طائرات سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفًا عسكريا لحماس في خانيونس ومن بينها مستودعات أسلحة ومجمعات التقاء المقاتلين".
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