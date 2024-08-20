ترامب يعرض على إيلون ماسك «حقيبة وزارية».. والأخير يرد بصورة بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، عن إعجابه بالملياردير إيلون ماسك، قائلا إنه سيعرض على المدير التنفيذي لشركة تسلا حقيبة وزارية أو منصبًا استشاريًا في حال فوزه بالانتخابات.

وأبدى ترامب إعجابه بماسك، حيث قال إنه "رجل ذكي للغاية، رجل رائع"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وبعد ساعات من تصريحات ترامب، ألمح ماسك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" التي يملكها، اليوم الثلاثاء، إلى موافقته على هذا العرض المغري.

وعلق ماسك على تصريحات ترامب مستعينا بصورة أنشئت بالذكاء الاصطناعي، تظهره واقفًا على منبر كتب عليه اسم "وزارة الكفاءة"، "مستعد للخدمة"، في إشارة إلى قبول منصب رسمي يخول له خدمة بلاده.

والشهر الماضي، أعلن إيلون ماسك تأييده لترامب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء إعلانه بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب في بنسلفانيا.

وكشف ماسك، خلال مقابلة أجراها لمدة ساعتين على منصة "إكس" الأسبوع الماضي، أنه مستعد للعمل ضمن لجنة حكومية لدراسة الدين الوطني، وكيف يمكن للكونجرس إعادة تقييم الإنفاق وغيرها من المواضيع.

كما اقترح ماسك على ترامب أن تكون "هناك لجنة كفاءة حكومية تنظر في تلك القضايا الهامة من أجل التأكد من إنفاق أموال دافعي الضرائب بطريقة جيدة"، قائلا: "يسعدني أن أساعد في مثل هذه اللجنة".

وانتقد ماسك بشكل متكرر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن سياسة الحزب الديمقراطي في هذا المجال.