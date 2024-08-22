أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الخميس 22-8-‌‏2024 تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر وأوقعنا أفراده بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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