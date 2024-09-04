قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف شخصاً إعترف بإرتكابه جريمة بشامون

أفادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "على أثر العثور على المغدور شربل حدشيتي مقتولاً بتاريخ 3-9-2024 في منطقة بشامون أوقفت شعبة المعلومات اليوم تاريخ 4-9-2024 المدعو ب.ع مواليد 1996 الذي إعترف بإرتكابه الجريمة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة".

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