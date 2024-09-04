الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين مع توقعات بخفض محدود لأسعار الفائدة

هبطت أسعار النفط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين اليوم مواصلة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي وسط تأثير توقعات بخفض أقل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في اجتماع يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا الشهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2486.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.42 بتوقيت غرينتش كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 2518.30 دولار.

واوضح نائب الرئيس والخبير الاستراتيجي الكبير في المعادن في "زانر ميتالز" بيتر إيه. غرانت بان "الضغط مرتبط إلى حد كبير بتوقع بأن الاحتياطي الاتحادي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في ايلول، احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس تراجعت".

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" هناك ثقة بين المتعاملين في أن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ويتوقعون فرصة نسبتها 59 بالمئة أن يكون ذلك الخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وهبطت الأسهم في أنحاء العالم اليوم متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا بعد موجة بيع غير مسبوقة لأسهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الأميركية مع توقعات بتباطؤ النمو العالمي.

وزاد المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا بما يزيد على 20 بالمئة حتى الآن هذا العام ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 20 آب عندما سجل 2531.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.12 دولار للأوقية. كما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 905.82 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 934.25 دولار.