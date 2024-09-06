شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطنة أمريكية برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

استهداف المتظاهرين

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنة أمريكية لقيت حتفها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية.وذكر تقرير الوكالة نقلا عن مصادر طبية، أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها الحرجة في الرأس.وأعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في التقرير، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الناشطة وهي من أصول تركية، كانت تشارك في مسيرة مناهضة لتوسيع مستوطنة إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها على المسيرة.وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة.