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سرايا القدس تنعى 3 من قادتها استهدفت مركبتهم غارة صهيونية

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ياسر رشاد - القاهرة - نعت سرايا القدس، 3 شهداء من قادة كتيبة طولكرم في الضفة الغربية، والذين ارتقوا إثر غارة صهيونية استهدفت مركبتهم في مدينة طولكرم أثناء تصديهم لقوات العدو المقتحمة للمدينة.

 

وقال سرايا القدس في بيانها: بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

 

-الشهيد المجاهد القائد محمد ناصر عطية.

 

-الشهيد المجاهد القائد عماد خضر شحادة.

 

-الشهيد المجاهد القائد صلاح عمار بدو.

 

من قادة كتيبة طولكرم – الضفة الغربية، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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