حماس: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أشادت حركة حماس بالضربة الصاروخية التي نفّذها الحوثيون في عمق إسرائيل، معتبرة أنه رد طبيعي على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرًة إلى أن الاحتلال لن يحظى بالأمن ما لم يتوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه العملية وضعت الاحتلال الإسرائيلي في حالة من الصدمة والارتباك، كاشفة مجددًا عن هشاشة منظومته الدفاعية التي طالما اعتمدت على الدعم الأمريكي وحلفائه.

وأكدت حماس، أنه إذا وسّعت إسرائيل الحرب في جبهات جديدة فإنها ستتعرض لآلاف الصواريخ، وخطوة كهذه ستعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود الاحتلال نحو كارثة محققة.

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة الخليل

أصيب اليوم الأحد، فلسطيني بجروح متوسطة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من جدار التوسع والفصل العنصري غرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت اولا أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، أصيب خلالها شاب في قدمه، وأُدخل إلى المستشفى الأهلي بالخليل، ووُصفت جروحه بالمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعدت عمليات الملاحقة وإطلاق النار صوب المواطنين بالقرب من الجدار، حيث أصيب خلال اليومين الماضيين ثلاثة مواطنين بالقرب من بلدات ترقوميا، وبيت عوا، وبيت اولا.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تشدد حصارها على الحرم الإبراهيمى

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصارها المفروض على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في مدينة الخليل.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال عززت إجراءاتها الأمنية حول الحرم، وزادت نقاطها العسكرية والحواجز التي انتشرت بين أحياء البلدة القديمة ومدخل الحرم.

وأشار إلى أن القوات المتمركزة على بوابة الحرم شددت إجراءاتها، حيث قامت بتوقيف المصلين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الدخول إلى أروقة الحرم.

ووصف الرجبي، هذه الإجراءات بأنها "عنصرية تستهدف بيوت العبادة، وتحد من قدرة المسلمين على أداء صلواتهم واحتفالاتهم الدينية بطمأنينة".

وفي السياق، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم، بهدم ثلاث مزارع دواجن في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وذلك في تصعيد جديد ضد القطاع الزراعي في المنطقة.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المريج شمال البلدة، وداهمت المزارع، وأبلغت العاملين في المزارع بإخلائها تمهيدا لهدمها.

5 شهداء فلسطينيين فى قصف مسيرة إسرائيلية جنوب شرق مدينة غزة

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن خمسة شهداء فلسطينيين ارتقوا اليوم، إثر قصف صاروخي نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف عدداً من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى المعمداني أن جثامين الشهداء وصلت إلى المستشفى في وقت سابق اليوم.

ويأتي الهجوم الصاروخي في وقت أعلنت فيه مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,206، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأكدت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,337، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع؛ ما أسفر عن وصول 24 شهيداً و57 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم.