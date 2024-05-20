الجيش الأمريكي يقول إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا فوق خليج عدن دون إصابات

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأمريكي، إن جماعة الحوثي أطلقوا صاروخًا باليستيًا من منطقة يسيطرون عليها فوق خليج عدن.
وأكد الجيش الأمريكي عدم وقوع أي إصابات، وفقا لقناة الجزيرة.
ولم يذكر الجيش أي معلومات اضافية عن الصاروخ ومكان اطلاقه تحديدا.
المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأمريكي، إن جماعة الحوثي أطلقوا صاروخًا باليستيًا من منطقة يسيطرون عليها فوق خليج عدن.
وأكد الجيش الأمريكي عدم وقوع أي إصابات، وفقا لقناة الجزيرة.
ولم يذكر الجيش أي معلومات اضافية عن الصاروخ ومكان اطلاقه تحديدا.
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