شكرا لبحثكم عن خبر اختتام دورة تقييم الأداء الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الاقسام في «كاك بنك» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

اختتمت يوم امس دورة تقييم الأداء الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في العاصمة عدن، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وأقيمت تحت شعار (رحلة الريادة من الابداع الى التفوق) ودرب فيها مستشار رئيس مجلس الادارة للأنظمة المستشار عبدالله الظرافي، خلال الفترة 10 إلى 12 من شهر يونيو الجاري، برعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني.

وفي اليوم الختامي للدورة تحدث نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المساند الاستاذ شكيب عليوه عن القيمة المضافة لهذه الدورة، بقوله إن هذه الدورة من أهم الدورات والتي تم الاستفادة المنهجية منها لتقييم جميع الموظفين في البنك من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا وفق المستهدفات المحددة، في الخطط التشغيلية، والبرامج والأنشطة، لكل موظف، وذلك بهدف الحصول على مخرجات إيجابية تعكس أداء ونشاط البنك، حيث ان عملية إدارة وتقييم الأداء من العمليات الأساسية في البنوك وتستخدم في كافة المؤسسات الحديثة في مختلف انحاء العالم، وان عدم توفر نظام مدروس يؤثر بدوره سلبا على اداء الموظفين.

وقدم الاخ عبدالله الظرافي مدرب الدورة شرح مفصل عن نظام ادارة وتقييم الاداء في «كاك بنك» وما الذي يميزه، وقال : إن النظام يمتاز بالعدالة والموضوعية، حيث يراعي الاختلاف في طبيعة المهام التي تقوم بها مختلف الإدارات والأقسام، ويحاكي التباين في مستويات الأداء لدى موظفي البنك، وبالتالي يسهم في خلق بيئة عمل صحية قائمة على أساس العدل والمساواة لكافة الموظفين في جميع المستويات الادارية، حيث يشمل النظام على الخصائص والمزايا التالية:

. وجود معايير خاصة وواضحة خاصة بكل مجموعة من الوظائف.

. وجود مجموعة من الضوابط على عملية تقييم الأداء، بحيث تحد من تأثير الأشخاص القائمين على العملية وتضمن الموضوعية.

. احتواء النظام على إجراءات واضحة وإرشادات خاصة بالأشخاص القائمين على عملية تقييم الأداء.

. يتصف النظام بالعملية بحيث يشكل أداة فعالة وغير معقدة يسهل التعامل معها.

. تقييم كافة الموظفين بالاعتماد على طريقة الإدارة بالأهداف والنتائج

. يضمن النظام مشاركة الموظف في عملية تقييم الأداء من حيث تبادل الآراء والمقترحات وإمكانية اطلاع الموظف على نتائج التقييم.

الى ذلك افاد الاخ منصر جميع مدير ادارة الموارد البشرية وتطوير الاداء بكاك بنك ، ان البنك يدائب على تدريب موظفيه بشكل دائم لملاحقة تطورات العمل المصرفي، ويعزز من قدراته التنافسية على الصعيد المحلي والدولي، من خلال تركيزه على توفير كوادر بشرية قوية معززة بخبرات مصرفية معاصرة.