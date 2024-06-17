شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يوجه بنقل عدد من جرحى القوات المسلحة للعلاج في الخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتكليف من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي اليوم الاثنين عددا من مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، لمعايدة الجرحى والمصابين من ابطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وخلال الزيارة نقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية والفريق الرئاسي والعسكري المرافق له، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، وتهانيه لجرحى القوات المسلحة الابطال بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

واطلع الدكتور الشعيبي من الطواقم الطبية على الاوضاع الصحية للجرحى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لجرحى لقوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية وعائلات الشهداء.

وابلغ مدير مكتب رئاسة الجمهورية الجرحى الابطال بتوجيهات فخامة الرئيس بصرف مساعدات مالية طارئة، والتكفل بنقل الحالات الحرجة منهم للعلاج في الخارج، تقديرا لتضحياتهم الجسيمة والملاحم البطولية التي سطروها في الدفاع عن الثورة، والنظام الجمهوري، ومواجهة المشروع الامامي الايراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

رافقه في الزياره كلا من مدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبد الحكيم الشعيبي ومستشار رئاسة الجمهورية الاستاذ احمد الصالح ووكيلا محافظة عدن صلاح العاقل وعلوي النوبة وكيل شئون الشهداء والجرحى بإقليم عدن ، والعميد عارف الداعري مدير الخدمات الطبية.