الحديدة.. نقابة المعلمين تطالب القوات المشتركة بالإفراج عن معلم مختطف لديها

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بالحديدة، الأربعاء، قيادة القوات المشتركة بالإفراج السريع والمباشر عن أحد منتسبيها الذي يقبع خلف قضبان السجن منذ يومين.

وأوضح بيان صادر عن النقابة، أن "الأستاذ عبده علي خيشن مدير محو الأمية بمديرية حيس المختطف في سجون اللواء السابع عمالقة منذ يومين بموجب توجيهات من قيادة اللواء".

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع التربوي خيشن ورفضها لهذا الإجراء التعسفي والغير قانوني.

وحملت النقابة، قيادة القوات المشتركة المسؤولية التامة عن حياة وصحة خيشن الذي يعاني من حالة صحية غير مستقرة، مشددة على مطالبة محاسبة المسؤولين عن هذا الإجراء.

وأكدت النقابة على متابعتها إختطاف عبده خيشن وإيداعه في سجن أمن اللواء خارج المديرية، لدى كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حتى إطلاق سراح المختطف خيشن.