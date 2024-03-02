حمادة هلال ينشر كواليس تصوير “المداح 4” في هذا المكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حمادة هلال على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور كشف من خلالها عن لقطات من داخل كواليس تصوير مشاهد في الجزء الرابع من “المداح”، المقرر عرضه على “MBC مصر” ومنصة “شاهد” في رمضان، وذلك من معبد التنبؤات المعروف بـ”معبد وحي آمون” بسيوة.

وعلق حمادة على الصور بقوله: “معبد التنبؤات المعروف بـ معبد وحي آمون سيوو تصوير مسلسل المداح اسطوره العوده المداح أسطورة العودة رمضان 2024 mbc مصر وشاهد”.

وكان البرومو التشويقي للموسم الرابع من مسلسل الرعب “المداح” قد تصدر فور نزوله قائمة الأكثر تداولًا فى مصر ودول الخليج، وذلك بعد طرحه بمنصات التواصل الاجتماعي وموقع “يوتيوب”.

ولاقى البرومو الأول والثاني تفاعلًا كبيرًا مقتربًا من 500 ألف مشاهدة فى أقل فى 14 ساعة فقط، ويتوقع الجمهور نجاح الموسم الجديد خاصةً كونه يُقدم للعام الرابع على التوالي، واقتنصت مواسمه الثالث السابقة نسب مشاهدات مرتفعة.

واقترب أبطال مسلسل “المداح” في جزئه الرابع والذي يحمل اسم “المداح أسطورة العودة” من انتهاء تصوير المشاهد وذلك لعرضه في رمضان 2024.. وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية للعمل.

وبدأت مرحلة التحضير بشكل مبكر نظرًا لحاجة فريق الكتابة لوقت طويل في عملية البحث قبل الكتابة، حيث كان الفنان حمادة هلال قد صرح في وقت سابق أن فريق الكتابة يقوم بعمل بحث على كل تفاصيل القصة حتى لا يقعوا في أي أخطاء.