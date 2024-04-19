فيفي عبده ضيفة ياسمين عز في برنامج "كلام الناس".. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت فضائية MBC مصر، عن برومو الحلقة الثانية من برنامج "كلام الناس" في موسمه الجديد.

وتحل الفنانة فيفي عبده ضيفة في ثاني حلقات برنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز غدًا الجمعة، عبر فضائية MBC مصر.

وظهر النجم باسم سمرة في أولى حلقات برنامج "كلام الناس" في الموسم الجديد، وتحدث عن نجاح مسلسل العتاولة، واعتذاره للفنانة نيللي كريم.

يذاع برنامج "كلام الناس" على " MBC مصر" من الخميس للأحد، الساعة 6 مساءًا.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده كانت بمسلسل "شغل عالي" وعرض عام 2022.

اقرأ أيضا..

"حصل خير يا عبدالمجيد".. أول رد من نيللي كريم على اعتذار باسم سمرة

باسم سمرة يعتذر لـ نيللي كريم: "زوجها هشام عاشور زعل من رامز جلال مش مني"