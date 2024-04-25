أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد تكريم والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور متابعيها صورًا لها، من تكريم والداها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، بالمسرح القومي.

ونشرت ريهام، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من حفل تكريم أبويا حبيبي وأغلى إنسان ليا في الوجود، سيبتنا يا حبيبي بس سيرتك الحلوة وأثرك الطيب النبيل عمره ما هيسيبنا، بشكر كل من ساهم في اليوم الجميل ده سواء بالڤيديو أو بالحضور".

وتابعت: "وطبعاً شكر خاص لأساتذتي المنظمين لليوم، دكتور أشرف زكي ودكتور خالد جلال ودكتور أيمن الشيوي".

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سير أليم، ومن أبرز أعماله الفنية قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"

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