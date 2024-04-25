ديو مافي ليل لـ رحمة رياض وناصيف زيتون يسجل مشاهدات قياسية خلال 10 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ديو “مافي ليل” للفنانة رحمة رياض والفنان ناصيف زيتون، أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية مافي ليل لـ ناصيف زيتون ورحمة رياض

ديو مافي ليل من كلمات فادي مورجان، ألحان:حسن عيسى، توزيع: عمر صباغ، وتقول كلماته "يوم الغابو عيونك عني شو تمنيت الأرض تنشق و تبلعني و ياما بكيت عمري بعدك حرفياً تمشاية حال يا ريت ترجع ما تنفع بس يا ريت مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل وين الكان يجيني بيعز الهم وين الكان يواسيني ودموعي يضم حسافه وحيف هالدنيا شو غداره تفرق قلوب العشاق بدل ماتلم"" مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل".

أغنية حلو هالشعور رحمة رياض

كانت أحدث إصدارات رحمة رياض من خلال “حلو هالشعور”، والتي حققت أكثر من 23 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “حلو هالشعور انك تحب انك تحس تعشگ شخص طول الوكت بي تنخبص حلو هالشعور شي مختلف ماينوصف تلگه عشك تهتم له ويسد النقص هسه ابتداء عمري الجديد هسه ابتديت اني العمر ماعندي قبلك ذكريات يمك بديت من الصفر انا بصراحه تغيرت وبشكلي حيل اهتم صرت بيا رجع نبض القلب من انت بيا تغازلت ……. وهذا الكلام من القــلـب فدوة اقتـرب انــت الهــوا يعنـي اختنگ..من تبتعــد وحالـة غـرام اني عشت وتأكـــدت من نلتقـي حتـى السمـا..تمطـر ورد ربـي تـرى عوضنــي بيــك لمـن اجيــت بدنيتــي يعنـي اكتمل حلمـي الوحيد وبحبك اختـم قصتّــي يل بالـي بس بيــك انشغـل وعن ضجـةً العالم فصـــل حبـــك حبيبـي شگد حلــو طلعنـي مـــن حالة ملل”.

ناصيف زيتون أغنية حبيبي وبس

أما ناصيف زيتون فقد طرح مؤخرًا “حبيبي وبس”، التي سجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "سامع بحدا بحاجة إنو يضم حدا كرمال يتنفّس أو شايف حدا بعينو الدني من بعد إلي بيحبو بتخلص البيحب بأنانية وعندو الغيرة مئذية كل هيدي الإشيا فيي وهيدا الملخّص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص احساسي القوي ما عندو بالدني نقطة ضعف بعدك بتكويني كوي فكرة انك تتركني أو عيش ببعدك نسّيني ولا تذكّرني هالفكرة لبتدمرني بكل قوة قلب إغمرني