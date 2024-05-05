دينا فؤاد تحتفل بعيد القيامة وشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفلت النجمة دينا فؤاد، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"

وكتبت دينا: "كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم".

وعلى جانب آخر كانت وزيرة التضامن الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج قد كرمت النجمة دينا فؤاد، في احتفالية خاصة حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024.

وجاء تكريم النجمة دينا فؤاد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024 وكان لمسلسل "حق عرب" بطولة: أحمد العوضي، ودينا فؤاد حظا في التكريم وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

مسلسل "حق عرب" بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري