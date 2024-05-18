فن ومشاهير

فيفي عبده تصل عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

يقام مساء اليوم السبت عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية بمسجد حسين صدقي في المعادي وسط حضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة ، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، الفنان محمد محيي الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وشيع جثمان زوجة الفنان أحمد عدوية من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة يوم الخميس الماضي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد عدوية نجل الراحلة، عبر موقع فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، واليوم الدفنة بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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