هلا السعيد تناشد شركة أوبر للتحقيق في حادثة التحرش بها من قبل سائق -فيديو

كشفت الفنانة المصرية هلا السعيد عن تعرضها لحادثة مروعة من قبل أحد سائقي شركة أوبر، بعد أن قام السائق بإيقاف السيارة وخلع حزامه أمامها.

في فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بإنستقرام، قالت السعيد إنه أثناء قيادة السائق لها، أوقف السيارة وادعى أن السيارة “سخنت”، ثم شاهدته وهو يفك حزام بنطلونه. وبحسب السعيد، نزلت من السيارة وفرت بسرعة، وأبلغت صديقًا لها بالأمر.

وعلقت السعيد على الحادثة قائلة: “الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في سياسات جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة الشركة نفسها لازم يتحاسبوا”.