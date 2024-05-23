شاهد: ريم عبدالله تكشف أسباب خلعها من زوجها وحرمانها من ابنها.. ماذا قالت عن خضوعها لعمليات تجميل ؟

في لقاء حصري مع برنامج “احكي مالك”، كشفت الفنانة ريم عبدالله تفاصيل انفصالها عن زوجها وسبب قرارها بالخلع. أوضحت ريم أنها واجهت مشاكل كثيرة في علاقتها، لكنها ظلت تحمي هذا الرجل إلى أن قررت النهائي الانفصال وإتمام الخلع.

وأضافت ريم أنها وصلت إلى مرحلة النضج والقدرة على إدارة حياتها بنفسها، مما جعلها قادرة على المضي قدمًا في مسيرتها الفنية بمفردها. وعبّرت عن امتنانها لزوجها السابق لكونه كان سندًا لها في أوقات كثيرة.

كما ردت ريم على استفسارات بشأن عمليات تجميل أجرتها، مؤكدة أنها أجرت فقط عملية تجميل في أنفها ولم تقم بأي عمليات تجميل أخرى في وجهها أو جسمها. ورفضت الإفصاح عن تفاصيل أي عمليات تجميل أخرى.