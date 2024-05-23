في لقاء حصري مع برنامج “احكي مالك”، كشفت الفنانة ريم عبدالله تفاصيل انفصالها عن زوجها وسبب قرارها بالخلع. أوضحت ريم أنها واجهت مشاكل كثيرة في علاقتها، لكنها ظلت تحمي هذا الرجل إلى أن قررت النهائي الانفصال وإتمام الخلع.
وأضافت ريم أنها وصلت إلى مرحلة النضج والقدرة على إدارة حياتها بنفسها، مما جعلها قادرة على المضي قدمًا في مسيرتها الفنية بمفردها. وعبّرت عن امتنانها لزوجها السابق لكونه كان سندًا لها في أوقات كثيرة.
كما ردت ريم على استفسارات بشأن عمليات تجميل أجرتها، مؤكدة أنها أجرت فقط عملية تجميل في أنفها ولم تقم بأي عمليات تجميل أخرى في وجهها أو جسمها. ورفضت الإفصاح عن تفاصيل أي عمليات تجميل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ريم عبدالله تكشف أسباب خلعها من زوجها وحرمانها من ابنها.. ماذا قالت عن خضوعها لعمليات تجميل ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.