ميرنا وليد - بيروت - حظيت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بمحبة كبيرة من قبل الجمهور، اذ انها قدّمت أعمالا تمثيلية وغنائية ناجحة نالت اعجاب الكثيرين.

ماريتا الحلاني طرحت أغنية "حفضل أغني"، بالتعاون مع فرقة أدونيس، تم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس ولبنان من توقيع المخرج إيلي سلامة.

موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير الكليب، وأجرينا لقاء مع الفنانين ماريتا الحلاني وأنطوني أدونيس والمخرج إيلي سلامة.

ويقول مطلع الأغنية:

"لفّيت بلاد شرق وغرب

فتّش علّي مزعّلني

تاري الجواب جوّا القلب

وين ما إهرب لاحقني

مشيت الكوكب طول وعرض

غنّيتلّك سامحني

بجميع لغات الأرض ومنّك بعد مصدّقني

وصّل صوتي على الفضا".

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- "الفن" في كواليس كليب "حفضل أغني" لـ ماريتا الحلاني وأنطوني أدونيس..هذا ما كشفاه وماذا عن إيلي سلامة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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