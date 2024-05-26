بلقيس تشكو من محاولات روتانا للتضييق عليها: لا أبحث عن تعاطف أو تقدير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة بلقيس فتحي، عن استيائها الشديد، من رد فعل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خلال الساعات القليلة الماضية، تجاه مقطع الفيديو الذي طرحته، وهي تُغني مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة؛ حيث لجأت الشركة إلى حذف الفيديو؛ استناداً إلى حقوق الملكية الفكرية.

مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة بلقيس، تجاوزت مدته 12 دقيقة تقريباً، وطُرح تحت عنوان: “ميدلي بلقيس” عبْر موقع “يوتيوب”، وحقق انتشاراً واسعاً بين جمهورها، لاسيّما في الخليج. إلا أنها فوجئت بحذفه بعدما تقدمت “روتانا” بشكوى إلى إدارة “يوتيوب”، وذلك بسبب ملكيتها لـ3 أغانٍ، وهي: “مجنون”، “هذا منو”، “أمبيه”، التي سبق وطرحتها ضمن ألبوم قبل أكثر من 10 سنوات.

وغرّدت بلقيس بعد حذف الميدلي، وكتبت عبْر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقاً، قائلة: “طبعاً ميدلي بلقيس الجزء الأول، شفته منتشر جداً ولآخر لحظة كان في تصاعد مستمر في الترند السعودي ومحقق مشاهدات ممتازة، على الرغم من أنه فيديو تتجاوز مدته ١٢ دقيقة، وفجأة شركة روتانا قامت بحذف الفيديو كلياً بسبب ٣ أغنيات من ألبومي (مجنون) و(زي ما أنا)، وهي: (مجنون، هذا منو، أمبيه)، رغم أنهم كوفرز وتوزيع جديد، وبالنهاية أغنياتي اللي انشهرت باسمي وحققت لي شهرتي في بداياتي”.

وأضافت: “بس معلومة لكم، من كواليس سنين من الجهد والاجتهاد، أقسم بالله العلي العظيم أنه جميع ألبوماتي وكليباتي من دون استثناء، هي من إنتاجي الخاص وجيبي الخاص ومجهودي الخاص وتعبي وشقاي، والنجاح اللي حققته الأغاني والألبومات هو ثمرة سهر وجد واجتهاد، واضطررت آسفة للتنازل عن ألبومين، هما (مجنون) و(زي ما أنا)، وأرجع أكرر إنتاجي ومالي الخاص”.

وأوضحت بلقيس: “اضطررت أن أتنازل عن حقوقهما الاثنين، كأني عطيت الكلاوي الاثنين حقي من أجل تسوية انتهاء التعاقد مع روتانا، لأسباب ما راح أذكرها الآن”. متابعة: “حذف الفيديو اضطرنا للتواصل مع الشركة من أجل إيجاد حل لإعادة نشر الميدلي، ولكن من دون جدوى، لذلك هناك اقتراح بإزالة الأغاني الثلاث من الميدلي، وإعادة نشره من أول وجديد؛ لأن لا مستحيل في قاموسي، وطبعاً الفانز عندهم الأغاني المحذوفة ونشروها في كل التطبيقات من أيام، وأشوف الفيديوهات كلها اللي قصوها من الميدلي راحت فايرل. بنرجع الميدلي خلال ساعات ولا يأس أو مستحيل وراح أكمل”.

وتابعت: “معلومة مهمة قبل ما أنهي الثريد. في ١٢ عام جميع ما سمعتوه أو شفتوه من أغاني أو كليبات أو حتى حضور مسرحي في جميع البلدان، هي تفاصيل من تعبي ومجهودي الشخصي من دون أيّة مساعدات خارجية، وطول المسيرة هذي كنت one man show ولا أبحث عن تعاطف أو تقدير، بس نفسي تستحق التقدير الآن في ظل أيّة محاولات لقمعي فنياً، وسلامتكم”.

وأعادت بلقيس، قبل ساعات، إعادة طرح الـ3 أغانٍ محل الخلاف، عبْر حسابها على “إكس”، وطالبت جمهورها بإعادة نشرها عبْر مختلف المنصات الأخرى؛ إذ تلقّت دعماً كبيراً من قِبل متابعيها. لكن سرعان ما تقدمت “روتانا” بشكوى إلى إدارة “إكس”، والتي استجابت وحذفت الأغاني مرة أخرى؛ بناءً على حقوق الملكية الفكرية.

أحد المتابعين، طالب بلقيس بتجاوز أزمة حذف الميدلي، ووضع خطط مستقبلية، والتركيز على الأغاني الخليجي فقط، وعدم طرح أغانٍ باللهجة المصرية واللبنانية؛ منعاً للتشتُّت وإهدار موهبتها من دون دراية. لترد عليه بقولها: “لا تتكلم من زاوية ضيقة، ترى أغنياتي العربية جابت لي عشرات الحفلات في مصر ولبنان والمغرب وبقية الدول، واسمي هناك مطلوب حسب علمي. إذا كان هالتشتت اللي تتكلم عنه، جايب لي أكبر مهرجان عربي اسمه (موازين) يحضره عشرات بل مئات الآلاف من المحبين؛ فألف هلا ومرحباً بهذا التشتت، أحبه أنا هالتشتت اللي وسع رقعة جماهيريتي. مشكلة ما أحب أرد ولكن طفح الكيل في هكذا عقليات ضيقة”.

وتستعد الفنانة بلقيس لإقامة حفل في مملكة المغرب يوم الأحد 23 يونيو 2024 على منصة النهضة، ونشرت بوستر الحفل وكتبت: “أنا فرحانة بزاف حيت غانشوف جمهور عزيز عليا وكنبغيه بزاف وفرحتي الثانية إن أول حفلة ليا فالمغرب غاتكون فمهرجان موازين فالرباط نهار الأحد 23 يونيو فمنصة النهضة غادي تكون حفلة واعرة بحضوركم وعامرة مفاجآت كنحماق عليكم. اختاروا معايا الأغاني اللي بغيتوا تسمعوها مني في الحفل”.